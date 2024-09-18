Беляева (--) Калерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (--) Калерия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1906

Сын: Беляев Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Николаевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
28.03.1908

Сын: Беляев Николай Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Николаевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Беляев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Беляев Павел Николаевич

спирино
Смерть
Неизвестно

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