Мельникова (Исаева) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Исаева) Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1917

Дата смерти

03.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917

Отец: Исаев Владимир

Мать: Исаева Ксения

Рождение ребёнка
02.05.1940

Дочь: Павлычева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Мельников Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Мельников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
16.01.1950

Дочь: Курышова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1953

Дочь: Индерякина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: девочка прожила неделю

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Смерть
03.02.1976
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