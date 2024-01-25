Мельникова (Исаева) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1917
Дата смерти03.02.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1917
Отец: Исаев Владимир
Мать: Исаева Ксения
Рождение ребёнка
02.05.1940
Дочь: Павлычева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Мельников Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Мельников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1950
Дочь: Курышова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1953
Дочь: Индерякина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: девочка прожила неделю
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Смерть
03.02.1976