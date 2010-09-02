Лаптева (Новак) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Новак) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1943

Дата смерти

02.09.2010

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1943

Отец: Новак Михаил

Мать: Новак Мария

Рождение ребёнка
24.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.09.2010
Королев
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Невзоровское кладбище
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