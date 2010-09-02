Лаптева (Новак) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1943
Дата смерти02.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1943
Отец: Новак Михаил
Мать: Новак Мария
Рождение ребёнка
24.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.09.2010
Королев
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Невзоровское кладбище