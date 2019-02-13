Сычева Ульяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева Ульяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1930

Дата смерти

13.02.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1960

Сын: Сычев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Сычев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычев Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Павел Николаевич

Смерть
13.02.2019