Сычева Ульяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1930
Дата смерти13.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1960
Отец ребёнка: Сычев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сычев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сычев Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.2019