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Решетников Данила Евгеньевич
Решетников Данила Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.2006
Пол
Мужской
Отец
Решетников Евгений Григорьевич
1982 г.р.
Мать
Решетникова (Фахрисламова) Ирина Димовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2006
Отец:
Решетников Евгений Григорьевич
Мать:
Решетникова Ирина Димовна
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