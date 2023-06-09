Ноткин Евгений Борисович
Место рождения
Дата рождения25.12.1907
Дата смерти?.10.1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
Отец: Ноткин Борис (Ааронович)
Мать: Ноткина Елена Самойловна
Образование
С 1921 по 1923
Полтава, Полтавська область
детский дом
Работа или профессия
1923
мельница №7
Место жительства
1923
Совершение преступления
1927
растрата, самовольный отъезд в Москву
Совершение преступления
С 1928 по 1930
соловецкий лагерь, Россия
3 года заключения, 3 года высылки на север, статья 95-2 УК РСФСР
Совершение преступления
С 1930 по 1933
Сыктывкар, Россия
ссылка на север | 95. Заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти или иным, имеющим право возбуждать уголовное преследование должностным лицам, а равно заведомо ложное показание, данное с... Показать все
Бракосочетание
После 1934
Жена: Татьяна Анатольевна
Совершение преступления
С 1937 по 1940
(4 том Книги Памяти): Род. в 1907 г., г. Ново-Московск Екатеринославской губ., еврей, житель г. Читы. Кандидат в члены ВКП(б). Работал на мясокомбинате, главный бухгалтер. Арестован 5 марта 1937 г. Де... Показать все
Развод
Около 1939
Жена: Татьяна Анатольевна
Военная служба
10.07.1941
Военная служба
10.10.1941
648 Батальон Аэродромного Обслуживания 69 Района Авиабазирования
Зав делопроизводством, пом начальника промснабжения
Бракосочетание
19.02.1942
Московская область, Россия
Образование
?.06.1942
Финансовые курсы московского военного округа
Курсант
Военная служба
?.09.1942
Казначей
Военная служба
?.10.1942
36 Отдельный Гвардейский Бронеавтомобильный Батальон
Пом командира батальона по снабжению
Военная служба
1943
Вступление в ВКП(б) номер билета 5154988
Военная служба
?.01.1944
2 Гвардейский Мотомеханизированный Корпус
Офицер связи управления
Военная служба
?.05.1944
Пом командира по мат обеспечению батальона
Рождение ребёнка
10.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полунина Тамара Васильевна
Награда
28.04.1945
Орден красной звезды
Военная награда
Около 1945
Медаль: «За взятие Будапешта», Медаль: «За взятие Вены», Медаль: «За оборону Кавказа», Медаль: «За оборону Москвы», Медаль: «За освобождение Праги», Медаль: «За победу над Германией в Великой Отечеств... Показать все
Военная служба
06.08.1946
Уволен в запас
Работа или профессия
С 1946 по 1950
Подольский мясокомбинат
Работа или профессия
С 1950 по 1952
Микояновский мясокомбинат
Работа или профессия
С 1953 по 1956
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Загорский мясокомбинат
Работа или профессия
С 1956 по 1968
Ногинск, Московская область
Главный бухгалтер Ногинский мясокомбинат
Смерть
?.10.1974
Причина смерти: Болезнь