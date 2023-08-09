Военная служба

04.07.1915

Должность/Звание стрелок Воинская часть 48-й Сибирский стрелковый полк Причина выбытия пропал без вести Место выбытия м. Доблен Дата события 04.07.1915 Тип документа Именные списки потерь Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертью или за ранами, а также пропавших без вести воинских чинах, действующих против неприятельских армий (1914 - 1918) Опись №1, Именные списки потерь солдат и офицеров 1 мировой войны 1914-1918 гг. (по полкам и бригадам) Дело Списки потерь солдат 48 Сибирского стрелкового полка Документ №267162, Список воинских чинов 48 Сибирского стрелкового полка, убитых, пропавших без вести, взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных с 1 июля по 20 сентября 1915 года, Автор: 48-й Сибирский стрелковый полк, 1915-10-17