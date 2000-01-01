Лазебный Дмитрий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Лазебный Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Лазебная Надежда
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феврония
Мать ребёнка: Лазебная Надежда
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лазебная Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазебная Надежда
Смерть
Неизвестно