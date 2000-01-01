Лазебный Дмитрий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебный Дмитрий Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Лазебный Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лазебный Марк Дмитриев

Мать ребёнка: Лазебная Надежда

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: Лазебная Надежда

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лазебная Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазебная Надежда

Смерть
Неизвестно
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