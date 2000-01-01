Таргариен Эйрис II
Место рожденияНе указано
Дата рождения240
Дата смерти281
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
240
Отец: Таргариен Эйгон V
Мать: не указана
Рождение ребёнка
257
Сын: Таргариен Рейгар
Мать ребёнка: Таргариен Рейла
Рождение ребёнка
277
Сын: Таргариен Визерис
Мать ребёнка: Таргариен Рейла
Рождение ребёнка
Около 281
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таргариен Рейла
Смерть
281