Таргариен Эйрис II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаргариен Эйрис II

Таргариен Эйрис II

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

240

Дата смерти

281

Пол

Мужской

Отец

205 г.р.

Мать

Не указана

Дети

257 г.р.
277 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
240

Отец: Таргариен Эйгон V

Мать: не указана

Рождение ребёнка
257

Сын: Таргариен Рейгар

Мать ребёнка: Таргариен Рейла

Рождение ребёнка
277

Сын: Таргариен Визерис

Мать ребёнка: Таргариен Рейла

Рождение ребёнка
Около 281

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таргариен Рейла

Смерть
281
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