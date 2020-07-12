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Калинин Михаил

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Место рождения

Королёвка

Дата рождения

16.11.1926

Дата смерти

12.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926

Отец: Калинин Пётр

Мать: Калинина Агриппина

Образование
1952
Одесса, Одеська область
Одесский институт инженеров морского флота | поступил в 1946, окончил в 1952, Инженер-кораблестроитель.
Рождение ребёнка
11.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Татьяна

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
12.07.2020
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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