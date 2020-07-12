Калинин Михаил
Место рождения
Дата рождения16.11.1926
Дата смерти12.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1926
Отец: Калинин Пётр
Мать: Калинина Агриппина
Образование
1952
Одесса, Одеська область
Одесский институт инженеров морского флота | поступил в 1946, окончил в 1952, Инженер-кораблестроитель.
Рождение ребёнка
11.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Татьяна
Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
12.07.2020
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область