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Панкратова Ксения Андреевна

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Место рождения

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Лысов Анисим Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Лысов Матвей Прокопьевич

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Матрона Прокопьевна

Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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