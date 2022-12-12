Панкратова Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Матрона Прокопьевна
Отец ребёнка: Лысов Прокопий Степанович
Смерть
Неизвестно