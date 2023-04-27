von Isenburg-Kobern Gerlach (IV) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Isenburg-Kobern Gerlach (IV)

von Isenburg-Kobern Gerlach (IV)

Место рождения

Isenburg, Rhineland-Palatinate Germany

Дата рождения

Около 1189

Дата смерти

Около 1235

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1189

Отец: не указан

Мать: не указана

Isenburg, Rhineland-Palatinate Germany
Рождение ребёнка
1203

Дочь: Von Der Neuerburg Cäcilie

Мать ребёнка: Von Isenburg-Kobern Jutta

Смерть
Около 1235
Trier, Rhineland-Palatinate Germany