von Isenburg-Kobern Gerlach (IV)
Место рожденияIsenburg, Rhineland-Palatinate Germany
Дата рожденияОколо 1189
Дата смертиОколо 1235
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1189
Отец: не указан
Мать: не указана
Isenburg, Rhineland-Palatinate Germany
Рождение ребёнка
1203
Дочь: Von Der Neuerburg Cäcilie
Мать ребёнка: Von Isenburg-Kobern Jutta
Смерть
Около 1235
Trier, Rhineland-Palatinate Germany