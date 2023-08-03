Балязина (Питонова) Альбина Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балязина (Питонова) Альбина Лазаревна

Место рождения

РСФСР г.Воронеж

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

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Муж

Около 1940 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Питонов Лазарь Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

РСФСР г.Воронеж
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балязин Виктор

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балязин Виктор

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балязин Виктор

Смерть
Неизвестно