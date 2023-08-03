Балязина (Питонова) Альбина Лазаревна
Место рожденияРСФСР г.Воронеж
Дата рождения1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
Отец: Питонов Лазарь Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
РСФСР г.Воронеж
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балязин Виктор
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балязин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балязин Виктор
Смерть
Неизвестно