Трофим Парфенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Парфен Иванович
Мать: Домна Ивановна
Бракосочетание
16.05.1796
Жена: Афимья Александровна
Рождение ребёнка
08.11.1803
Сын: Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Афимья Александровна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Федор Трофимович
Мать ребёнка: Афимья Александровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
После 1850