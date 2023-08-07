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Трофим Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Парфен Иванович

Мать: Домна Ивановна

Бракосочетание
16.05.1796

Жена: Афимья Александровна

Рождение ребёнка
08.11.1803

Сын: Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Афимья Александровна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Федор Трофимович

Мать ребёнка: Афимья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
После 1850