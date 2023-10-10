Кудринский Никонор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1920
Сын: Кудринский Иван Никонорович
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кудринский Николай Никонорович
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Рождение ребёнка
16.09.1926
Сын: Кудринский Сергей Никонорович
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Борок, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1928
Дочь: Теплухина Мария Никоноровна
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кудринский Александр Никонорович
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кудринский Евгений Никонорович
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кудринский Анатолий Никонорович
Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно