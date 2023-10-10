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Кудринский Никонор Игнатьевич

Место рождения

Бутова Курья, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутова Курья, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.06.1920

Сын: Кудринский Иван Никонорович

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Кудринский Николай Никонорович

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Бутова Курья, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.09.1926

Сын: Кудринский Сергей Никонорович

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Борок, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1928

Дочь: Теплухина Мария Никоноровна

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Кудринский Александр Никонорович

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Кудринский Евгений Никонорович

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кудринский Анатолий Никонорович

Мать ребёнка: Кудринская Ирина Данииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудринская Ирина Данииловна

Смерть
Неизвестно
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