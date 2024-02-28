Нечаева Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

?.09.1801

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1776

Сын: Нечаев Андрей

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1788

Сын: Нечаев Алексей

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1801

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Сергей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
?.09.1801
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Вознесенское
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