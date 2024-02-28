Нечаева Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти?.09.1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
19.08.1776
Сын: Нечаев Андрей
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
01.10.1788
Сын: Нечаев Алексей
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Рождение ребёнка
06.07.1801
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Сергей
Смерть
?.09.1801
Похороны
Неизвестно
Вознесенское