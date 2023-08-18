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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1964 г.р.

Дети

Не указаны

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Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Алдошина Галина