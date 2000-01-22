Смирнов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1912
Дата смерти22.01.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912
Отец: Смирнов Григорий Гаврилович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
22.10.1947
Дочь: Балясникова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1951
Дочь: Пожидаева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Надежда Андреевна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
22.01.2000