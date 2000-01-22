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Смирнов Михаил Григорьевич

Место рождения

Суборь, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.11.1912

Дата смерти

22.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912

Отец: Смирнов Григорий Гаврилович

Мать: Евдокия

Суборь, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1947

Дочь: Балясникова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
08.06.1951

Дочь: Пожидаева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Надежда Андреевна

Суборь, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
22.01.2000
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