Лукин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1905
Отец: Лукин Василий Егорович
Крещение
14.08.1905
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ
Godparents:Петр Егорович Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник станции в Клину
Смерть
Неизвестно