Лукин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1905

Отец: Лукин Василий Егорович

Мать: Лукина Евдокия Прокофьевна

Крещение
14.08.1905
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВ ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ ЦЕРКОВЬ
Godparents:Петр Егорович Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник станции в Клину
Смерть
Неизвестно
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