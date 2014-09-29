Созина Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1929
Дата смерти29.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929
Отец: Созин Василий Семёнович
Мать: Созина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1951
Отец ребёнка: Соколов Юрий Савельевич
Рождение ребёнка
11.03.1959
Сын: Соколов Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: Соколов Юрий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2014