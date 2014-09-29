Созина Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созина Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1929

Дата смерти

29.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1929

Отец: Созин Василий Семёнович

Мать: Созина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1951

Сын: Соколов Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Соколов Юрий Савельевич

Рождение ребёнка
11.03.1959

Сын: Соколов Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Соколов Юрий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Юрий Савельевич

Смерть
29.09.2014
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