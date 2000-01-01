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Данилов Николай Георгиевич
Данилов Николай Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Данилов Георгий Ефимович
1940 г.р.
Мать
Данилова (Самойлова) Анфиса Прокопьевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Данилов Георгий Ефимович
Мать:
Данилова Анфиса Прокопьевна
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