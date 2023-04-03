Большаков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Иван Иванович

Большаков Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Большаков Иван Ульянович

Мать: Большакова Наталья

Рождение ребёнка
1931

Сын: Большаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Большакова Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Большакова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Большакова Серафима Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Серафима Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close