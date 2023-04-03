Большаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Большаков Иван Ульянович
Мать: Большакова Наталья
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Большакова Серафима Андреевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Большакова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Большакова Серафима Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно