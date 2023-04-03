Агафья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Петров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федор Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Петров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникей Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно