Агафья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Федор Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникей Петров

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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