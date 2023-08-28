Денисов Святослав Варламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Badceff Ирина Святославовна
Мать ребёнка: Денисова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Игорь Сятославович
Мать ребёнка: Денисова Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957