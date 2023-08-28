Денисов Святослав Варламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Святослав Варламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Badceff Ирина Святославовна

Мать ребёнка: Денисова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Игорь Сятославович

Мать ребёнка: Денисова Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Зоя Александровна

Смерть
1957
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