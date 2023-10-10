Курилов Поликарп Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилов Поликарп Михайлович

Место рождения

Новоосиново, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоосиново, Харківська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Курилов Тихон Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Куриловка, Харківська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Курилов Ефим Поликарпович

Мать ребёнка: не указана

Петропавловка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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