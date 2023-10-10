Курилов Поликарп Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Курилов Тихон Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Куриловка, Харківська область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Курилов Ефим Поликарпович
Мать ребёнка: не указана
Петропавловка, Харківська область
Смерть
Неизвестно