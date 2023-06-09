Аксинья Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Фёдорова

Аксинья Фёдорова

Место рождения

Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Алнаши, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
взята тоеж округи Ивановой сотни Иванова из села Троицкого Алнаш тож, новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Егор Данилов

Отец ребёнка: Данило Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данило Дмитриев

Смерть
Неизвестно