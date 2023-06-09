Аксинья Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
взята тоеж округи Ивановой сотни Иванова из села Троицкого Алнаш тож, новокрещенская дочь
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Егор Данилов
Отец ребёнка: Данило Дмитриев
Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данило Дмитриев
Смерть
Неизвестно