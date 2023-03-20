Климова Фекла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Фекла Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1922

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор

Рождение ребёнка
12.09.1925

Дочь: Терехова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Максим Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор

Смерть
Неизвестно
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