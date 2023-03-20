Климова Фекла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1922
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор
Рождение ребёнка
12.09.1925
Дочь: Терехова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климов Федор
Смерть
Неизвестно