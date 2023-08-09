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(Гриценко) Мария Матвеевна

Место рождения

Шабалинов, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Гриценко Матвей Яковлевич

Мать: Гриценко Екатерина Елисеевна

Шабалинов, Чернігівська область
Смерть
1853
Шабалинов, Чернігівська область