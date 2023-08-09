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(Гриценко) Мария Матвеевна
(Гриценко) Мария Матвеевна
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Место рождения
Шабалинов
, Чернігівська область
Дата рождения
1852
Дата смерти
1853
Пол
Женский
Отец
Гриценко Матвей Яковлевич
1830 г.р.
Мать
Гриценко (Халимоненко) Екатерина Елисеевна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец:
Гриценко Матвей Яковлевич
Мать:
Гриценко Екатерина Елисеевна
Шабалинов
, Чернігівська область
Смерть
1853
Шабалинов
, Чернігівська область
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