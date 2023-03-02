Федосья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Олеiна Павловна

Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Омельченко Иван Павлович

Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Омельченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Павел Антонович

Смерть
Неизвестно
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