Федосья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Олеiна Павловна
Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Омельченко Михаил Павлович
Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омельченко Павел Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно