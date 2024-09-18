Маркелов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Кислуха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно