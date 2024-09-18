Маркелов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Маркелова Олимпиада Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кислуха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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