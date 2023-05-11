Беркутов Анвар Закирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1947
Отец: Беркутов Закир Юсупович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беркутов Руслан Анварович
Мать ребёнка: Беркутова Белла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беркутова Елена Анваровна
Мать ребёнка: Беркутова Белла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беркутова Белла
Смерть
Неизвестно