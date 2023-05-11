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Беркутов Анвар Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1947

Отец: Беркутов Закир Юсупович

Мать: Газизова Марьям Гарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беркутов Руслан Анварович

Мать ребёнка: Беркутова Белла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркутова Елена Анваровна

Мать ребёнка: Беркутова Белла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова Белла

Смерть
Неизвестно