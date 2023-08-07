Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно