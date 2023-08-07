Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно