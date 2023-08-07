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Степан Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Лукьян Степанович

Мать: Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1819

Сын: Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Матрена Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно