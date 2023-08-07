Степан Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Лукьян Степанович
Мать: Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1819
Сын: Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Матрена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно