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Федякова Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Иван Петров

Мать: Федякова Конкордия Петрова

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 14-15 мая 1911г Иоанн Родители: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Петров Федяков и законная его жена Конкордия Петрова, оба православные Восприемники: дети их: сын Николай и дочь девица... Показать все
Смерть
Неизвестно
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