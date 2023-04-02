Федякова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Иван Петров
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 14-15 мая 1911г Иоанн Родители: деревни Поддубровки крестьянин Иоанн Петров Федяков и законная его жена Конкордия Петрова, оба православные Восприемники: дети их: сын Николай и дочь девица... Показать все
Смерть
Неизвестно