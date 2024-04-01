Сагида Даулетовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаяз Габделганиевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаяз Габделганиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаяз Габделганиевич
Смерть
Неизвестно