Сагида Даулетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида Даулетовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаяз Габделганиевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаяз Габделганиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаяз Габделганиевич

Смерть
Неизвестно
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