Фесько Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фесько Иван

Мать: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Николай

Мать ребёнка: Фесько Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесько Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Артур

Мать ребёнка: Фесько Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Пётр

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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