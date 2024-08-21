Фесько Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фесько Иван
Мать: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Николай
Мать ребёнка: Фесько Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фесько Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Артур
Мать ребёнка: Фесько Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Пётр
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно