Казанцовъ Емельянъ Сергеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцовъ Емельянъ Сергеевъ

Казанцовъ Емельянъ Сергеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Казанцовъ Сергей Андреевъ

Мать: (Казанцова) Васса Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Казанцовъ Ермолай Емельянов

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Дочь: (Казанцова) Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: (Казанцова) Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Дочь: (Казанцова) Анна Емельянова

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Дочь: (Казанцова) Устинья Емельянова

Мать ребёнка: Наталья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.