Казанцовъ Емельянъ Сергеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Сын: Казанцовъ Ермолай Емельянов
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Дочь: (Казанцова) Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: (Казанцова) Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Дочь: (Казанцова) Анна Емельянова
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Дочь: (Казанцова) Устинья Емельянова
Мать ребёнка: Наталья