Тарасова (Фурсова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Отец: Фурсов Иван Васильевич
Мать: Фурсова Серафима
Рождение ребёнка
Около 1973
Сын: Тарасов Алексей Викторович
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Тарасов Виктор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно