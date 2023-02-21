Тарасова (Фурсова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Фурсова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: Фурсов Иван Васильевич

Мать: Фурсова Серафима

Рождение ребёнка
Около 1973

Сын: Тарасов Алексей Викторович

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Тарасов Виктор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Виктор Петрович

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