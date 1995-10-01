Богданова (Мартынова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Мартынова) Маргарита

Место рождения

Посёлок Красный городок кувшиновского района Тверской области

Дата рождения

01.10.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.2015

Сын: Богданов Константи

Отец ребёнка: Богданов Константин

Рождение ребёнка
22.09.2017

Дочь: (Богданова) Кристина

Отец ребёнка: Богданов Константин

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