Богданова (Мартынова) Маргарита
Место рожденияПосёлок Красный городок кувшиновского района Тверской области
Дата рождения01.10.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.2015
Сын: Богданов Константи
Отец ребёнка: Богданов Константин
Рождение ребёнка
22.09.2017
Дочь: (Богданова) Кристина
Отец ребёнка: Богданов Константин