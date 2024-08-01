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Хромов Осип Алексеевич

Место рождения

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Хромов Алексей

Мать: не указана

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Хромов Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Хромов Антип Осипович

Мать ребёнка: не указана

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хромов Борис Осипович

Мать ребёнка: не указана

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Хромов Петр Осипович

Мать ребёнка: не указана

Ярки, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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