Хромов Осип Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Хромов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Хромов Петр Осипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно