Якушевич (Румянцева) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушевич (Румянцева) Антонина Григорьевна

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Место рождения

город Ленинград

Дата рождения

24.04.1933

Дата смерти

03.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

город Ленинград
Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Якушевич Валериан Феликсович

Отец ребёнка: Якушевич Феликс Залманович

город Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
03.01.2010
Saint Petersburg, Russia
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