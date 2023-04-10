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Трубицын Николай Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Трубицын Петр Матвеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1881

Дочь: Орлова Марфа Николаева

Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Трубицын Порфирий Николаев

Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
18.10.1894

Сын: Трубицын Илларион Николаев

Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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