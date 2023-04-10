Трубицын Николай Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Трубицын Петр Матвеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1881
Дочь: Орлова Марфа Николаева
Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Трубицын Порфирий Николаев
Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
18.10.1894
Сын: Трубицын Илларион Николаев
Мать ребёнка: Трубицына Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно