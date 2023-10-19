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Муленок Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1913

Дата смерти

17.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Муленок Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна

Рождение ребёнка
02.03.1941

Сын: Муленок Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна

Рождение ребёнка
25.02.1945

Дочь: Романова Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна

Рождение ребёнка
09.04.1952

Дочь: Дубиковская Нина Андреевна

Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муленок Дарья Илларионовна

Смерть
17.11.1992
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