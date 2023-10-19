Муленок Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1913
Дата смерти17.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1939
Сын: Муленок Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна
Рождение ребёнка
02.03.1941
Сын: Муленок Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна
Рождение ребёнка
25.02.1945
Дочь: Романова Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна
Рождение ребёнка
09.04.1952
Дочь: Дубиковская Нина Андреевна
Мать ребёнка: Муленок Дарья Илларионовна
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1992