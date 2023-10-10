Кулезнев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Кулезнев Василий Иванович
Мать: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Николай Михайлович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Кулезнев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Кулезнев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
До 1915