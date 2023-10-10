Кулезнев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулезнев Михаил Васильевич

Кулезнев Михаил Васильевич

Место рождения

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Кулезнев Василий Иванович

Мать: Параскева Васильевна

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Николай Михайлович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Кулезнев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Кулезнев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Подолец, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
До 1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close