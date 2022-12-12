Арсентьева (Панченко) Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1990
Дочь: Арсентьева Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Арсентьев Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
12.08.1997
Дочь: Арсентьева Арина Константиновна
Отец ребёнка: Арсентьев Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
21.08.2005
Сын: Арсентьев Роман Константинович
Отец ребёнка: Арсентьев Константин Анатольевич