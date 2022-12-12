Арсентьева (Панченко) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсентьева (Панченко) Светлана Вячеславовна

Арсентьева (Панченко) Светлана Вячеславовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1990

Дочь: Арсентьева Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Арсентьев Константин Анатольевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.08.1997

Дочь: Арсентьева Арина Константиновна

Отец ребёнка: Арсентьев Константин Анатольевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.08.2005

Сын: Арсентьев Роман Константинович

Отец ребёнка: Арсентьев Константин Анатольевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close