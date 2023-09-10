Гульнур Харисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульнур Харисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиуллин Булат Ильдарович

Отец ребёнка: Галиуллин Ильдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиуллин Ильнар Ильдарович

Отец ребёнка: Галиуллин Ильдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиуллин Айдар Ильдарович

Отец ребёнка: Галиуллин Ильдар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиуллин Ильдар

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