Гульнур Харисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиуллин Булат Ильдарович
Отец ребёнка: Галиуллин Ильдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиуллин Ильнар Ильдарович
Отец ребёнка: Галиуллин Ильдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиуллин Айдар Ильдарович
Отец ребёнка: Галиуллин Ильдар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиуллин Ильдар