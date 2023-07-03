Щелкунов Павел Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1918
Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Восприемники: по жениху кр. села Крапивны Борис Новиков по невесте: с. Крапивны Яков Маколевин и Афанасий (?) Дру...
Смерть
Неизвестно