Щелкунов Павел Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунов Павел Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1918

Жена: Щелкунова Евдокия Степанова

Крапивна, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Восприемники: по жениху кр. села Крапивны Борис Новиков по невесте: с. Крапивны Яков Маколевин и Афанасий (?) Дру...
Смерть
Неизвестно