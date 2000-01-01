Харченко Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Елена Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1966

Отец: Харченко Виталий

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.08.1984

Муж: Тухлиев Карим Рустамович

Рождение ребёнка
01.12.1984

Сын: Харченко Евгений Каримович

Отец ребёнка: Тухлиев Карим Рустамович

Рождение ребёнка
25.10.1988

Дочь: Харченко Екатерина Каримовна

Отец ребёнка: Тухлиев Карим Рустамович

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