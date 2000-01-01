Харченко Елена Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1966
Отец: Харченко Виталий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.08.1984
Рождение ребёнка
01.12.1984
Сын: Харченко Евгений Каримович
Отец ребёнка: Тухлиев Карим Рустамович
Рождение ребёнка
25.10.1988
Дочь: Харченко Екатерина Каримовна
Отец ребёнка: Тухлиев Карим Рустамович