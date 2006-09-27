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Котова Анастасия Владимировна

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Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

27.09.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2006

Отец: Котов Владимир Анатольевич

Мать: Кулакова Оксана Викторовна

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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