Кочергина (Ворожцова) Параскева Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Ворожцов Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1875 ст.
Дочь: Анна Никаноровна
Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1883 ст.
Сын: Кочергин Илья Никанорович
Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич
Рождение ребёнка
30.04.1888 ст.
Сын: Кочергин Николай Никанорович
Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Наталья Никаноровна
Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин Иван Никанорович
Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно