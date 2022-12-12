Кочергина (Ворожцова) Параскева Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Ворожцова) Параскева Митрофанова

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Место рождения

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Ворожцов Митрофан

Мать: не указана

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.09.1875 ст.

Дочь: Анна Никаноровна

Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1883 ст.

Сын: Кочергин Илья Никанорович

Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич

Рождение ребёнка
30.04.1888 ст.

Сын: Кочергин Николай Никанорович

Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Наталья Никаноровна

Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Никанор Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Иван Никанорович

Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Кочергин Никанор Никитич

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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